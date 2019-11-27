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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Согдийская область Таджикистана лидирует в производстве промышленной продукции на душу населения

CA-NEWS (TJ) -  Согдийская область Таджикистана занимает лидирующее место в производстве промышленной продукции на душу населения.

Как сообщили «Авеста» в промышленном секторе страны, объем производства промышленной продукции на душу населения в Согдийской области составил 3 тыс. 877 сомони. Этот показатель в Хатлонской области составил – 2 тыс. 68 сомони и по городу Душанбе – 2 тыс. 538 сомони.

В структуре производства промышленной продукции в республике наибольший удельный вес также приходится на Согдийскую область.

По данным источника, на долю этого северного региона страны приходится 47,6% от общего республиканского объема промышленного производства в январе-октябре этого года.

Вторую строчку в этой структуре занимает Хатлонская область – 31,2%. Показатель города Душанбе составил 9,9%, районы республиканского подчинения – 10,4% и ГБАО -0,9%.

Северный регион страны также лидирует по количеству промышленных предприятий. К настоящему времени, общее количество отчитывающихся промпредприятий Согда составляет – 655 или 30,1% от общего количества в стране.

Этот показатель в Хатлонской области составил – 592 (27,3%), город Душанбе – 473 (21,8%), РРП – 406 (18,7%) и ГБАО 45 (2,1%) предприятий.

По данным министерства промышленности и новых технологий страны, за десять месяцев этого года сумма выпуска промпродукции составила более 21,7 млрд. сомони (свыше $2,2 млрд.).

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