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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Двое граждан Таджикистана арестованы по обвинению в терроризме

CA-NEWS (TJ) -  Таганский суд Москвы на два месяца арестовал двух граждан Таджикистана, обвиняемых в призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета, передает ТАСС.

— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым Азимову Нозиму Сатторовичу и Ражаматову Уктамжону Ахмадовичу, которые являются гражданами Республики Таджикистан, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2020 года, — сообщила представитель суда.

Уточняется, что данное решение было принято 22 ноября. Дело обвиняемых находится в производстве Главного следственного управления СК РФ по Москве.

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