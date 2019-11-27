Двое граждан Таджикистана арестованы по обвинению в терроризме

CA-NEWS (TJ) - Таганский суд Москвы на два месяца арестовал двух граждан Таджикистана, обвиняемых в призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета, передает ТАСС.



— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым Азимову Нозиму Сатторовичу и Ражаматову Уктамжону Ахмадовичу, которые являются гражданами Республики Таджикистан, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2020 года, — сообщила представитель суда.

Уточняется, что данное решение было принято 22 ноября. Дело обвиняемых находится в производстве Главного следственного управления СК РФ по Москве.