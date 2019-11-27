«У вас особенный талант» - Дарига Назарбаева встретилась с юными артистами Театра особенных актеров

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева и другие сенаторы посетили спектакль «Мы с тобой одной крови» Театра особенных актеров, сообщает пресс-служба Сената.



Идея создания такого театра возникла в Национальном Дельфийском комитете Казахстана несколько лет назад и воплотилась в жизнь в Год молодежи. Благодаря этому проекту, 50 молодых ребят с особенностями развития в возрасте от 12 до 22 лет, задействованные в постановке, открыли для себя еще один удивительный мир – мир театра.

Выступление Театра особенных актеров из города Петропавловск Северо-Казахстанской области в Нур-Султане прошло при поддержке благотворительного фонда «Дегдар».

В основу постановки легла повесть Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Динамичная игра актеров эмоционально передает современные реалии Казахстана через образ конфликта глухонемого мальчика и окружающего его мира. Герою приходится преодолевать трудности в джунглях так же, как и людям с особенностями развития в обществе.

После спектакля Спикер Сената встретилась с актерами и руководителями театра, поблагодарила участников социального проекта. Дарига Назарбаева поделилась впечатлениями от спектакля, особо отметила талантливую игру детей.

«Мы очень хотим, чтобы этот театр жил, чтобы он стал постоянным, чтобы по всей стране открывались такие театры. Это прекрасный проект, который нужно поддерживать и развивать. У каждого из вас есть талант. Вы у нас особенные дети. Особенные -потому что у вас особенный талант. У вас есть огромный потенциал», - сказала Дарига Назарбаева.

В завершение встречи Дарига Назарбаева совместно с депутатами Сената, руководителями госорганов и руководителями проекта обсудили системные шаги общества и государства для поддержки и развития молодежных и детских социальных и волонтерских проектов.