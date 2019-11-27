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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Назначен новый постоянный представитель ПРООН в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии назначили нового постоянного представителя ПРООН в Монголии. Ей стала Илейна Конкиевич, сообщает пресс-служба МИД.

25 ноября она вручила верительные грамоты министру иностранных дел Дамдины Цогтбаатару.

Глава МИД Монголии в ходе беседы отметил, что страна готова активно сотрудничать с ПРООН, в частности, с такими проектами как снижение уровня загрязнения воздуха, внедрение "зеленых" технологий и совместной организации форума "Peacebook".

Илейна Конкиевич в свою очередь отметила, что ПРООН уделяет особое внимание достижению гендерного равенства в Монголии и укреплению потенциала молодежи.

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