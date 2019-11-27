В Костанайской области начальников колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных

CA-NEWS (KZ) - Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных.

13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы.

По данным "Уральской недели", на видео присутствует бывший глава Управления спорта ЗКО Муслим Ундаганов, который был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.

В Министерстве внутренних дел, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что о фактах стало известно в мае 2019 года.

"Департамент собственной безопасности МВД продолжает борьбу с коррупцией в собственных рядах и проводит внезапные проверки органов внутренних дел. В результате одной из них в учреждении УК-161/2 Департамента УИС по Костанайской области выявлены факты нарушения режима содержания осужденных лиц. По фактам неправомерных действий сотрудников проведено служебное расследование", - сообщили в ведомстве.

"По результатам пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, материалы досудебного расследования по части 4 статьи 326 "Превышение власти" переданы для дальнейшего расследования в Управление специальных прокуроров области.



