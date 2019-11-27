Работники сельского и лесного хозяйства в Таджикистане получают самую низкую зарплату

CA-NEWS (TJ) - Наиболее низкую заработную плату в Таджикистане получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, передает Avesta.



По данным Агентства по статистике при президенте РТ, их заработная плата сложилась в размере – 532 сомони ($54).

Самая высокая заработная плата сложилась у сотрудников финансового посредничества (банки) и страхования 3 тыс. 330 сомони ($343).

Этот показатель в добыче полезных ископаемых составил 2,7 тыс. сомони, строительстве – 2,7 тыс. сомони, секторе электроэнергетики и водоснабжения – 1,9 тыс. сомони.

По данным источника, среднемесячная номинальная заработная плата в республике в сентябре этого года составил 1 тыс. 325 сомони

Минимальная заработная плата составляет 400 сомони ($41).