РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Работники сельского и лесного хозяйства в Таджикистане получают самую низкую зарплату

CA-NEWS (TJ) -  Наиболее низкую заработную плату в Таджикистане получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, передает Avesta.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, их заработная плата сложилась в размере – 532 сомони ($54).

Самая высокая заработная плата сложилась у сотрудников финансового посредничества (банки) и страхования 3 тыс. 330 сомони ($343).

Этот показатель в добыче полезных ископаемых составил 2,7 тыс. сомони, строительстве – 2,7 тыс. сомони, секторе электроэнергетики и водоснабжения – 1,9 тыс. сомони.

По данным источника, среднемесячная номинальная заработная плата в республике в сентябре этого года составил 1 тыс. 325 сомони

Минимальная заработная плата составляет 400 сомони ($41).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • GIZ выделит €477 тысяч на развитие туризма в Каракалпакстане
  • Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий и рассказал им о Казахстане
  • Президент UFC назвал дату боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×