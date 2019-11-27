РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Мамин провел третье заседание диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин провел очередную встречу с главами дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства.

«Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству со странами Европейского Союза, рассматривая его в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Казахстана», — сказал А.Мамин.

Глава Правительства отметил, что ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 6 месяцев т.г. Европейский союз инвестировал в экономику РК свыше $5,4 млрд – половину от общего притока прямых иностранных инвестиций в первом полугодии. За 9 месяцев т.г. товарооборот с ЕС составил порядка $24 млрд.

Аскар Мамин призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС.

Послы Европейского Союза презентовали премьер-министру РК три новых региональных проекта ЕС: «Компоненты инвестиционной деятельности в Центральной Азии», «Содействие международной торговле в Центральной Азии» и «Программа ЕС-ЦА по вопросам верховенства закона».

Стороны обсудили деятельность европейских компаний в Казахстане, в т.ч. возможности для участия в тендерах и нормы по местному содержанию.

Во встрече приняли участие Глава Представительства ЕС в РК Свен-Олов Карлссон, послы Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Австрии, Испании, Эстонии, Италии, Бельгии, Латвии, Греции, Испании, Хорватии, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии, представители Португалии, Болгарии, руководители крупных европейских компаний и ТПП «Франция - Казахстан».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Японское правительство готовит бюджет для фонда в поддержку технологий будущего
  • Когда госслужащим Казахстана разрешат пользоваться смартфонами?
  • Что стало с бывшей главой парламента Туркменистана, занимавшей этот пост 11 лет? - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×