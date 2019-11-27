Мамин провел третье заседание диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС

CA-NEWS (KZ) - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин провел очередную встречу с главами дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства.



«Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству со странами Европейского Союза, рассматривая его в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Казахстана», — сказал А.Мамин.

Глава Правительства отметил, что ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 6 месяцев т.г. Европейский союз инвестировал в экономику РК свыше $5,4 млрд – половину от общего притока прямых иностранных инвестиций в первом полугодии. За 9 месяцев т.г. товарооборот с ЕС составил порядка $24 млрд.

Аскар Мамин призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС.

Послы Европейского Союза презентовали премьер-министру РК три новых региональных проекта ЕС: «Компоненты инвестиционной деятельности в Центральной Азии», «Содействие международной торговле в Центральной Азии» и «Программа ЕС-ЦА по вопросам верховенства закона».

Стороны обсудили деятельность европейских компаний в Казахстане, в т.ч. возможности для участия в тендерах и нормы по местному содержанию.

Во встрече приняли участие Глава Представительства ЕС в РК Свен-Олов Карлссон, послы Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Австрии, Испании, Эстонии, Италии, Бельгии, Латвии, Греции, Испании, Хорватии, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии, представители Португалии, Болгарии, руководители крупных европейских компаний и ТПП «Франция - Казахстан».