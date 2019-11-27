В Самарканде 15 человек до смерти избили 28-летнего учителя

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде скончался 28-летний учитель школы №42. Молодой человек работал учителем истории, сообщает upl.uz.



Педагог скончался в результате избиения со стороны 15 человек. Инцидент произошел 20 ноября текущего года.

В день инцидента педагог вступил в скандал с другим мужчиной в кафе. На место происшествия приехал сотрудник правоохранительных органов и помирил мужчин. В тот же день педагога выловил его обидчик и избил со своими друзьями. Учитель скончался в результате травмы головы.

Стоит отметить, что в этом году состоялась свадьба учителя.



