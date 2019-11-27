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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде 15 человек до смерти избили 28-летнего учителя

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде скончался 28-летний учитель школы №42. Молодой человек работал учителем истории, сообщает upl.uz.

Педагог скончался в результате избиения со стороны 15 человек. Инцидент произошел 20 ноября текущего года.

В день инцидента педагог вступил в скандал с другим мужчиной в кафе. На место происшествия приехал сотрудник правоохранительных органов и помирил мужчин. В тот же день педагога выловил его обидчик и избил со своими друзьями. Учитель скончался в результате травмы головы.

Стоит отметить, что в этом году состоялась свадьба учителя.

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