Вице-министр образования Казахстана назвал размер своей зарплаты

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр образования Казахстана Рустем Бигари озвучил размер своей заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Она стандартная, как у всех вице-министров. На самом деле, если посмотреть в законе, эта сетка абсолютно одинаковая для всех. Нет необходимости на самом деле спрашивать. Если вы покопаетесь в системе, то найдете. Она такая же - 640 тысяч тенге ($1655)", - сказал вице-министр образования Рустем Бигари, отвечая на вопросы журналистов.

Рустем Бигари был назначен вице-министром образования и науки в июне 2018 года.

Он родился 20 февраля 1976 года в Кокшетау. В 1999 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности "информатика и ВТ", в 2015 году - магистратуру Бостонского Университета (США) по специальности "информационные системы" со специализацией "кибербезопасность", стипендиат программы "Болашак". Доктор PhD по направлению: информатика, контроль и управление. Трудовую деятельность начал в 1999 году.

С 1999 по 2003 годы работал в программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года - в АО "Национальные информационные технологии". С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента на должностях главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации.

С августа 2009 года по настоящее время занимал должность заместителя заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК. Награжден государственной наградой "Ерен еңбегі үшін".



