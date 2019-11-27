В Нур-Султане у представительства ЕС прошёл митинг «за гражданские свободы в Казахстане»

CA-NEWS (KZ) -

27 ноября несколько десятков активистов собрались у представительства Европейского союза в Нур-Султане, призывая дипломатов ЕС выйти к ним, чтобы выслушать их жалобы и принять обращение, сообщает казахская служба Радио Азаттык.

Протестующие говорят, что их права и свободы в собственном государстве нарушаются и что их преследуют и не дают разрешения на митинги.

Активисты пикетируют у здания представительства ЕС второй день подряд. Вчера акция продолжалась около трех часов. Никто из представительства ЕС к протестующим так и не вышел. В приемной представительства ЕС Азаттыку во вторник сослались на занятость, сказав, что «в представительстве никого нет, чтобы выйти».

Протестующие скандируют лозунги на казахском и русском языках: «Саяси тұтқындарға бостандық!», «Свободу политзаключенным!» и «Қытай экспансиясына жол жоқ!» («Нет китайской экспансии!») Лозунги этой акции также содержат призыв не допустить депортации этнических казахов бежавших из китайского региона Синьцзян в Казахстан, спасаясь от вероятных репрессий. Протестующие утверждают, что сотрудничество с Казахстаном недопустимо без обеспечения прав человека и гражданских свобод в стране.

По словам собравшихся у представительства ЕС, акция началась в 11 часов. Пока к ним никто не вышел. Протестующие говорят, что намерены продолжать акцию.

Новая «Стратегия ЕС в Центральной Азии», принятая в мае Еврокомиссией, обозначает три приоритетные сферы сотрудничества Евросоюза с регионом. В первой из них говорится, что ЕС «будет продвигать демократию, права человека и верховенство права» в Центрально-Азиатском регионе.

26 ноября пресс-служба представительства ЕС в Казахстане сообщила, что в рамках визита Рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Казахстан состоялся ряд встреч с должностными лицами правительства Казахстана и депутатами мажилиса парламента, а также с представителями Генеральной прокуратуры.

В сообщении о проходившем на прошлой неделе 11-м Диалоге по правам человека между ЕС и Казахстаном представительство отмечает, что встречи проходят в «период политических изменений» в Казахстане, а также в «поворотный момент» в отношениях с Казахстаном «в связи с полной ратификацией странами-членами ЕС соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном».

В декабре 2017 года Европейский парламент одобрил соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном. Документ предполагает сотрудничество в десятках сфер, включая экономику и торговлю. Правозащитники неоднократно заявляли, что условием данного соглашения должно быть обеспечение Казахстаном соблюдения прав человека и гражданских свобод в стране.