Парламент Таджикистана обсудит закон о противодействии экстремизму

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит закон «О противодействии экстремизму» на очередном заседании шестой сессии. Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов в повестку дня очередного заседания, которое состоится завтра, 28 ноября включены пять вопросов.

По его словам, депутаты рассмотрят внесение изменения в законы РТ «О государственных секретах», «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» и в Таможенный кодекс.