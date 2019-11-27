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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана обсудит закон о противодействии экстремизму

CA-NEWS (TJ) -  Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит закон «О противодействии экстремизму» на очередном заседании шестой сессии. Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов в повестку дня очередного заседания, которое состоится завтра, 28 ноября включены пять вопросов.

По его словам, депутаты рассмотрят внесение изменения в законы РТ «О государственных секретах», «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» и в Таможенный кодекс.

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