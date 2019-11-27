Будем жаловаться дальше - Антикоррупционная служба о замакиме Алматинской области Манзорове

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CA-NEWS (KZ) - Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что ведомство будет продолжать жаловаться на решение Генеральной прокуратуры, которая сняла обвинения с заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы отправили жалобу в Генеральную прокуратуру. Подождем результат, как решит прокуратура. Дальше будем жаловаться, у нас есть такое право. У нас есть все доказательства, (...) есть своя позиция, мы на ней стоим", - сказал Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Он добавил, что все будет решено в рамках закона. "Подождем результата", - добавил он.

Напомним, Багдат Манзоров был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. 30 сентября он ушел на больничный, а затем в отпуск без содержания. 28 октября решением Генпрокуратуры с Манзорова сняли все обвинения.

Антикоррупционная служба попыталась обжаловать это решение. Надзорный орган не удовлетворил жалобу. После чего в Антикоррупционной службе вновь заявили, что рассматривать эту ситуацию будут детально.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что никакого заказа не было.

Багдат Манзоров прокомментировал три уголовных дела, фигурантом которых он был. Приводя свои доводы, чиновник сказал, что его подставили.



