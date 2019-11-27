В Каракалпакстане местные жители устроили акцию протеста из-за отсутствия газа

CA-NEWS (UZ) - В одном из аулов Нукусского района Республики Каракалпакстан местные жители устроили акцию протеста.

Как сообщает информационное агентство УзА, инцидент был зафиксирован в ауле «Кирантау» Нукусского района. Стало известно, что на территории данного аула нет природного газа, но местные власти не обеспечили население углем.

По данным пресс-службы Нукусского районного хокимията, двое мужчин вышли на дорогу и подожгли шины. Таким методом они призвали местных жителей выразить свое недовольство. В целом на месте собрались около 70 человек.

После чего на место события прибыл хоким района А. Сейтахов и прокурор Ш. Алламбергенов. В ходе беседы они пообещали уладить ситуацию. В этот же день в аул привезли 116 тонны угля, но доставленный уголь оказался некачественный, и люди потребовали природный газ.

Позже аул посетили руководитель компании «Каракалпакстангаз» Х.Айманов и министр внутренних дел А.Темирханов. Они объяснили местным жителям, почему аул не могут обеспечить природным газом. Представители власти также сказали, что подобные акции не соответствуют законодательству.

«В настоящее время население получает качественный уголь и сжиженный газ. В частности, нуждающимся семьям бесплатно дали по 500 кг угля и два газовых баллона. Кроме того, каждой семье дали 10 тележек дров», - говорится в сообщении УзА.

Социальные объекты также обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Со временем местные власти все-таки намерены провести природный газ в данный аул. В настоящее время этот вопрос изучается соответствующими ведомствами.