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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова: Бой против Флойда Мейвезера планировался на январь 2020 года
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

CA-NEWS (CA) -  Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером разрабатывался на январь 2020 года, сообщил менеджер российского бойца Али Абдель Азиз.

По его словом, планировалось провести бой в Саудовской Аравии.

«Изначально планировал так, но большой папаша спорта Дана Уайт убедил Флойда ненадолго это скрыть. Нужно признать, что Флойд – величайший боксер эпохи по моему мнению. А Дана Уайт – это величайший промоутер в истории. Вместе они могут свершить великие дела. Обоих очень уважаю, но Хабиб надерет зад Флойду в любой день недели», - написал Абдель Азиз в Instagram.

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