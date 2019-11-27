Более 2000 казахских студентов обучаются в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) - Около 1 тыс. граждан Кыргызстана обучаются в Казахстане, а более 2 тыс. казахских студентов обучаются в Кыргызстане. Об этом по итогам госвизита сообщил глава Казахстана Касым-Жоомарт Токаев.

Он отметил, что в рамках госвизита были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, об условиях обучения студентов из Казахстана, а также диаспор в Кыргызстане.

Также Токаев рассказал о Днях казахской медицины в Кыргызстане, которые стали знаковым событием сотрудничества двух стран в сфере медицины.