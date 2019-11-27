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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Более 2000 казахских студентов обучаются в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) -  Около 1 тыс. граждан Кыргызстана обучаются в Казахстане, а более 2 тыс. казахских студентов обучаются в Кыргызстане. Об этом по итогам госвизита сообщил глава Казахстана Касым-Жоомарт Токаев.

Он отметил, что в рамках госвизита были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, об условиях обучения студентов из Казахстана, а также диаспор в Кыргызстане.

Также Токаев рассказал о Днях казахской медицины в Кыргызстане, которые стали знаковым событием сотрудничества двух стран в сфере медицины.

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