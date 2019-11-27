Эмомали Рахмон вылетел в Бишкек

- Таджикистан, общество
- 19:17, 27 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Бишкек для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает НИАТ Ховар.
В Международном аэропорту Душанбе Эмомали Рахмона проводили председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Премьер-министр Республики Таджикистан, Руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и другие официальные лица.
В этой поездке президента Рахмона сопровождают Вице-премьер Республики Таджикистан, Министр иностранных дел, Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам внешних связей, Министр обороны, Секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан и другие официальные лица.