Эмомали Рахмон вылетел в Бишкек

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Бишкек для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает НИАТ Ховар.



В Международном аэропорту Душанбе Эмомали Рахмона проводили председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Премьер-министр Республики Таджикистан, Руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и другие официальные лица.

В этой поездке президента Рахмона сопровождают Вице-премьер Республики Таджикистан, Министр иностранных дел, Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам внешних связей, Министр обороны, Секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан и другие официальные лица.