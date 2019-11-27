Рустам Эмомали впервые посетит с рабочим визитом Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали 3-4 декабря с рабочим визитом посетит Ташкент, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

В Ташкенте Рустам Эмомали и Джахонгир Артыкходжаев обсудят пункты реализации Соглашения между властями двух столиц, подписанного в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года, а также вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом.

Ожидается, что мэры также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

Рустам Эмомали указом президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе в январе 2017 года. До сегодняшнего дня он в качестве председателя столицы Таджикистана не совершал визиты в зарубежные страны.