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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Рустам Эмомали впервые посетит с рабочим визитом Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  Мэр Душанбе Рустам Эмомали 3-4 декабря с рабочим визитом посетит Ташкент, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

В Ташкенте Рустам Эмомали и Джахонгир Артыкходжаев обсудят пункты реализации Соглашения между властями двух столиц, подписанного в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года, а также вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом.

Ожидается, что мэры также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

Рустам Эмомали указом президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе в январе 2017 года. До сегодняшнего дня он в качестве председателя столицы Таджикистана не совершал визиты в зарубежные страны.

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