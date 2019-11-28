У бюджетников Туркменистана собирают средства на строительство мечети

CA-NEWS (TM) - Власти в Балканском велаяте, пытаясь «вовремя завершить» строительство сооружений в регионе, собирают по 500 манатов с работников бюджетных организаций.

По курсу ЦБ Туркменистана 500 манатов составляет около $142,8. ​Кроме того, местных частных предпринимателей также обязали оказать помощь в строительстве объектов. Среди объектов, строительство которых остановилось из-за нехватки средств, есть и главная соборная мечеть. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык.

По его словам, строительство объекта ещё не завершено даже на половину. А причина в том, что власти целый год не могут выделить средства из местного бюджета.

Представители местных фирм, задействованных в строительстве, рассказывают, что из-за прекращения государственного финансирования, они терпят убытки. «Фирмы говорят о том, что они обанкротились из-за объектов, не получивших причитающиеся деньги от государства», - отметил корреспондент.

Как выяснил корреспондент Азатлыка, местные власти намереваются назвать строящуюся мечеть в честь одного близкого родственника президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«В целях завершения строительства объектов в срок руководители государственных учреждений и предприятий удерживают у работников с зарплаты по 500 манатов», - рассказал корреспондент.

По сведениям, местным предпринимателям поручили помочь строительными материалами, такими как арматура, щебень, цемент, или обеспечить грузовыми машинами. «Предпринимателей предупредили, что в случае отказа у них могут возникнуть проблемы с прокуратурой и их заработок может оказаться под угрозой», - ссылается корреспондент на некоторых предпринимателей.

По словам работников бюджетных организаций, их предупредили, что в случае отказа заплатить требуемую сумму, они могут попрощаться с работой.

Корреспондент Азатлыка отмечает, что требование внести вклад в строительство гособъектов делается в устной форме. Он также рассказал, что изначально к строительству мечети были привлечены две местные строительные фирмы, но потом они были отстранены. А сейчас, говорит корреспондент, строительство объекта передано строительному тресту Балканского велаята.