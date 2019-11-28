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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане «скорая помощь» полностью откажется от автомобилей Damas

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане до 2021 года полностью заменят автомобили скорой помощи Damas. Об этом на пресс-конференции в Ташкенте 27 ноября сообщил заместитель министра здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев.

По словам Хаджибаева, до недавнего времени в стране имелось около 2500 карет скорой помощи. Из них большая часть — 2217 — представлены автомобилями Damas. До 2021 года планируется полностью отказаться от автомашин Damas и перейдут на современные машины скорой помощи.

В настоящее время в стране насчитывается всего 140 автомобилей скорой помощи марки Hyundai, 91 - Nissan и 50 - Toyota. Ожидается, что в ближайшее время в Ташкент будет доставлено 150 новых автомобилей Ford.

Как отметил чиновник, до сегодняшнего дня Узбекистане за "скорой" медицинской помощью обратились более 9 миллионов человек.

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