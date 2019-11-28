РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В метро Ташкента произошел сбой в подаче электричества

CA-NEWS (UZ) -  27 ноября, произошла кратковременная просадка напряжения на столичных электроподстанциях, питающих станции Узбекистанской линии Ташкентского метрополитена, сообщила пресс-служба УП «Тошкент метрополитени».

Как сообщила пресс-служба, в 10:42 стало мигать освещение на трёх станция метро – «Г.Гуляма», «А.Навои» и остановилось движение эскалаторов. Через минуту, в 10:43 подача стабильного электричества была полностью восстановлена.

Отмечается, что инцидент не повлиял на график движения поездов. Электрическое питание подвижных составов имеет другой источник поставки электроэнергии.

Между тем во время очередной прямой трансляции предвыборных политических дебатов, организованной 27 ноября Международным пресс-клубом в Международном пресс-центре в Шайхантахурском районе Ташкента, произошло отключение электричества примерно на 5-7 минут.

Отключения электроэнергии - это проблема, которая не решается в Узбекистане в течение многих лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Экологи обнаружили утечку метана в Туркменистане, - СМИ
  • Российский вуз опроверг данные о незаконном приеме абитуриентов из Узбекистана
  • В Самарканде 15 человек до смерти избили 28-летнего учителя
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×