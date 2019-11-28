В метро Ташкента произошел сбой в подаче электричества

CA-NEWS (UZ) - 27 ноября, произошла кратковременная просадка напряжения на столичных электроподстанциях, питающих станции Узбекистанской линии Ташкентского метрополитена, сообщила пресс-служба УП «Тошкент метрополитени».

Как сообщила пресс-служба, в 10:42 стало мигать освещение на трёх станция метро – «Г.Гуляма», «А.Навои» и остановилось движение эскалаторов. Через минуту, в 10:43 подача стабильного электричества была полностью восстановлена.

Отмечается, что инцидент не повлиял на график движения поездов. Электрическое питание подвижных составов имеет другой источник поставки электроэнергии.

Между тем во время очередной прямой трансляции предвыборных политических дебатов, организованной 27 ноября Международным пресс-клубом в Международном пресс-центре в Шайхантахурском районе Ташкента, произошло отключение электричества примерно на 5-7 минут.

Отключения электроэнергии - это проблема, которая не решается в Узбекистане в течение многих лет.