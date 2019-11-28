РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сырдарье водители перекрыли дорогу в знак протеста против дефицита метанового газа (видео)

CA-NEWS (UZ) -  27 ноября на территории махалли «Ахунбабаев» в центре Сырдарьинского района одноименной области более 50 водителей в знак протеста против отсутствия метанового газа перегородили дорогу Гулистан – Ташкент. Об этом сообщает centralasian.org.

Как рассказали очевидцы произошедшего, дорога оставалась перекрытой с 9 до 11 часов утра по местному времени. Источники говорят, что милиция с помощью силы разогнала участников акции протеста.

На видеозаписи, отправленной очевидцами произошедшего, видно, как люди сидят на скамейках, поставив их посередине дороги.

Некоторые из них говорят, что пришли в полночь.

Как сказал один из участников акции протеста, утром 27 ноября около семидесяти автомобилей на два часа перекрыли дорогу М34, проходящую рядом с АЗС в махалле «Ахунбабаева».

– Водителям надоело отсутствие метанового газа. Поэтому водители, зарабатывающие на жизнь частным извозом, и другие приехали сюда и перекрыли дорогу, – сказал собеседник.

По словам еще одного сырдарьинского водителя, участники акции протеста отказывались открывать дорогу до тех пор, пока к ним не выйдут представители городской администрации.

– Они открыли дорогу в 11 часов дня после того, как к ним вышли представители хокимията и пообещали решить проблему. Участники акции протеста сказали, что в случае невыполнения обещаний они снова перекроют дорогу, – говорит водитель.

Еще один очевидец говорит, что милиция с помощью силы разогнала участников акции протеста.

Один из представителей пресс-службы администрации Сырдарьинского района сообщил, что перебои в обеспечении метановым газом в АЗС в Ахунбабаевском районе вызваны техническими причинами, которые и вызвали недовольство водителей.

– Сломался компрессор на АЗС, после чего недовольные водители перекрыли дорогу. Они разошлись после того, как мы вышли к ним и объяснили ситуацию. Произошло недоразумение. Руководство АЗС пообещало решить проблему, – сказал представитель пресс-службы.

Очевидцы говорят, что в результате акции протеста водителей с обеих сторон дороги с образовался километровый затор.

По словам представителя администрации, местным властям удалось достаточно быстро ликвидировать образовавшийся затор.

Другие очевидцы из Сырдарьи говорят, что видели в городе Гулистане километровые очереди за метановым газом.

В последние месяцы почти во всех регионах Узбекистана наблюдаются постоянный дефицит метанового топлива.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Игроки «Манчестер Юнайтед» прилетели в Нур-Султан (видео)
  • Президент Татарстана пригласил президента Узбекистана в Казань
  • Пять российских вузов незаконно принимали документы в Узбекистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×