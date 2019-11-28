В Сырдарье водители перекрыли дорогу в знак протеста против дефицита метанового газа (видео)

CA-NEWS (UZ) - 27 ноября на территории махалли «Ахунбабаев» в центре Сырдарьинского района одноименной области более 50 водителей в знак протеста против отсутствия метанового газа перегородили дорогу Гулистан – Ташкент. Об этом сообщает centralasian.org.



Как рассказали очевидцы произошедшего, дорога оставалась перекрытой с 9 до 11 часов утра по местному времени. Источники говорят, что милиция с помощью силы разогнала участников акции протеста.

На видеозаписи, отправленной очевидцами произошедшего, видно, как люди сидят на скамейках, поставив их посередине дороги.

Некоторые из них говорят, что пришли в полночь.

Как сказал один из участников акции протеста, утром 27 ноября около семидесяти автомобилей на два часа перекрыли дорогу М34, проходящую рядом с АЗС в махалле «Ахунбабаева».

– Водителям надоело отсутствие метанового газа. Поэтому водители, зарабатывающие на жизнь частным извозом, и другие приехали сюда и перекрыли дорогу, – сказал собеседник.

По словам еще одного сырдарьинского водителя, участники акции протеста отказывались открывать дорогу до тех пор, пока к ним не выйдут представители городской администрации.

– Они открыли дорогу в 11 часов дня после того, как к ним вышли представители хокимията и пообещали решить проблему. Участники акции протеста сказали, что в случае невыполнения обещаний они снова перекроют дорогу, – говорит водитель.

Еще один очевидец говорит, что милиция с помощью силы разогнала участников акции протеста.

Один из представителей пресс-службы администрации Сырдарьинского района сообщил, что перебои в обеспечении метановым газом в АЗС в Ахунбабаевском районе вызваны техническими причинами, которые и вызвали недовольство водителей.

– Сломался компрессор на АЗС, после чего недовольные водители перекрыли дорогу. Они разошлись после того, как мы вышли к ним и объяснили ситуацию. Произошло недоразумение. Руководство АЗС пообещало решить проблему, – сказал представитель пресс-службы.

Очевидцы говорят, что в результате акции протеста водителей с обеих сторон дороги с образовался километровый затор.

По словам представителя администрации, местным властям удалось достаточно быстро ликвидировать образовавшийся затор.

Другие очевидцы из Сырдарьи говорят, что видели в городе Гулистане километровые очереди за метановым газом.

В последние месяцы почти во всех регионах Узбекистана наблюдаются постоянный дефицит метанового топлива.