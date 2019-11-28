Креативная экономика — перспективная отрасль для инвестиций. Как мэр Алматы собирается развивать город?

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 27 ноября прошел инвестиционный форум по итогам которого были подписаны 31 соглашение на сумму $2,3 миллиарда.

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев во время выступления сделал акцент на креативной экономике, отметив что это наиболее перспективная отрасль для инвестиций.

По прогнозам Всемирного Экономического Форума, 65% сегодняшних первоклассников будут работать по специальностям, которых еще не существуют. Большинство новых специальностей будут связаны с творческой деятельностью и умению мыслить нерационально, отметил Сагинтаев и привел цитату Стива Джобса:

«В современном мире самым дорогим товаром становятся идеи. Мысль эта подтверждается».

В крупнейших мировых корпорациях уже произошел кардинальный поворот в сторону капитала знаний. Так, доля нематериальных активов в рыночной стоимости мировых компаний за последние 40 лет выросла с 17 до 84 процентов. Сагинтаев подчеркнул, что первые места в рейтингах крупнейших компаний мира занимают Google, Apple, Facebook, Amazon.

- Самым креативным городом Центральной Азии можно без преувеличения можно назвать Алматы. 45% креативного сектора страны сосредоточено именно в нашем городе, – заявил глава города.

В городе планируется начать проект строительства Парка креативных индустрий. Парк будет развивать новейшие разработки в таких отраслях, как материаловедение, сохранение и транспортировка энергии и физики высоких энергий, опто- и микроэлектроника, биотехнологии, медицина, наука о земле и др.

Реализация данного проекта усилит конкурентную позицию Алматы и даст доступ бизнесу к самым передовым разработкам, отмечает Сагинтаев.

Глава города определил восемь основных креативных индустрий, имеющих наибольший потенциал в Алматы: кино и анимация, музыка, литература, театр, дизайн, мода, медиа и индустрия развлечений.

Кино

Алматы дает солнечную погоду дает в среднем 220 дней в году, 5 климатических зон, что позволяет снимать разного жанра фильмы.

Для развития кино при акимате города будет создан специальный орган – Almaty Film Commission. Эта структура по принципу одного окна будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок.

Музыка

Алматы единственный город в в Центральной Азии, который входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению музыки.

Для поддержки алматинских музыкантов будут созданы специальные платформы, с объединением представителей индустрии, государства, бизнеса и образования. Создаваемый продукт будет монетизироваться через современные цифровые инструменты – iTunes, yandex и т. д.

Литература

Эта индустрия, по мнению акима, в большей степени, чем остальные нуждается в государственной поддержке. Поэтому будут созданы все необходимые условия для писателей и читателей. В Алматы будут отремонтированы все существующие библиотеки, дополнительно будут построены новые. В библиотеках также будут обучать молодых писателей методам успешной продажи и продвижения посредством цифровых инструментов.

Театр, опера, балет

В Алматы будет разработана стратегия развития театрального искусства города.

Основная цель сделать театр привлекательным не только для жителей Алматы, но и близлежащих городов и стран, а также возродить культуру посещения театра.

Дизайн и архитектура

Будет создан единый архитектурный и дизайнерский код, который будет заложен в строительство будущих объектов в Алматы. Современный дизайн должен гармонично сочетаться с историческими зданиями города. И каждый новый объект должен делать Алматы уникальным, узнаваемым и притягательным, сообщил Сагинтаев.

Мода

Модные показы в Алматы должны стать не только традиционными светскими мероприятиями, но и площадками обсуждений проблем индустрии моды и поиска их решений. Начинающим модным дизайнерам будут предоставлены мастерские и помощь в продвижении продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Новые медиа и цифровая культура

Такие платформы, как YouTube, Instagram дали возможность при минимальных вложениях создавать востребованный контент и зарабатывать хорошие деньги. Так, молодые алматинцы добились больших успехов. Такой интерес надо поддерживать и развивать, что приведет к заключению многомиллионых сделок.

Индустрия развлечения

«Солнечный пояс» Алматы дает возможность создавать большие парки аттракционов, которых нет в радиусе тысяч километров и которые станут точкой притяжения не только для жителей регионов Казахстана, но и для зарубежных туристов.

Алматы будет развивать событийный туризм. Проводить концерты, шоу, фестивали, представления, которые будут притягивать туристов как внутри страны, так и гостей из-за рубежа.