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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране восемь человек задержаны по подозрению в связях с ЦРУ

CA-NEWS (CA) -  Иранские спецслужбы задержали восемь человек по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Тегеран утверждает, что задержанные занимались шпионажем под видом гражданских журналистов. Они якобы собирали информацию о проходящих беспорядках и направляли её за границу.

Ранее спецслужбы Ирана вели наблюдение за задержанными, сообщает IRNA. Вашингтон информацию пока не прокомментировал.

Массовые демонстрации прошли в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Полицейский спецназ применял силу и слезоточивый газ против протестующих.

По данным правозащитников, при разгоне протестов погибли более 100 человек. Несколько тысяч человек были арестованы, сообщает Иранская служба Радио Свобода. В стране на несколько дней был отключен интернет.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал митингующих в Иране присылать в Госдепартамент фото и видео протестов. Он отметил, что Вашингтон введёт санкции в отношении Тегерана за насилие и преследование активистов.

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