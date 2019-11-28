В Фархоре в армию забрали единственного опекуна двух сирот

CA-NEWS (TJ) - 26 ноября в административном центре Фархорского района на юге Таджикистана была проведена беспрецедентная по масштабу операция "облава” (принудительное задержание призывников на улицах), сообщает Ахбор.

По словам жителей, на фархорском рынке и на улицах были задержаны дестяки юношей призывного возраста и отвезены в местное отделение ГКНБ. Жители сообщили, что для выполнения плана осеннего призыва Фархорскому районе необходимо обеспечить отправку на службу еще примерно 30 человек и ради этого и была проведена масштабная "облава” с привлечением сотрудников ГКНБ.

По полученной информации, 16 ноября в одной из таких "облав” был задержан и отправлен на воинскую службу 22-летний житель местечка Лесхоз Зокир Хусайнов. Его родители умерли и Зокир, работавший в местном филиале банка "Эсхата”, был единственным опекуном своей сестры – студентки и младшего брата, который учится в 6-м классе. Законы Таджикистана запрещают призывать на воинскую службу круглых сирот и единственных опекунов семей.

Зокир Хусайнов, по словам источника "Ахбор”, сейчас содержится в сборном пункте в городе Бохтар, где готовят документы для его отправки на воинскую службу.

Зокир Хусайн был призван в армию в то время, как законы Таджикистана освобождают круглых сирот, также как инвалидов, студентов и единственных опекунов семей от воинской обязанности.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана начался 1 октября и продолжится до 30 ноября.

"Сотрудники органов, в том числе сотрудники ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности), ловили молодых людей призывного возраста на рынке и улицах в центре района. Задержанных силой тащили в местное отделение ГКНБ, а не в военкомат. Видимо, в кампания "облав” на призывников привлекли и сотрудников нацбезопасности”, - сообщил один из собеседников "Ахбор”.

На фоне этих жалоб об "облавах” недавно Раджаби Мирзо и Сайёфи Мизроб, два таджикских журналиста призвали к отставке министра обороны Шерали Мирзо. По мнению многих, "облавы” порочат репутацию правительства Таджикистана и с такой незаконной практикой нужно безоговорочно покончить.

