Медный проект Rio Tinto Оюу-Толгой не остановится, - министр горнодобывающей промышленности Монголии

CA-NEWS (MNG) - Министр горной промышленности Монголии Долгорсурэнгиин Сумьяабазар недавно заявил на промышленной конференции в Лондоне, что медный проект Rio Tinto Оюу-Толгой будет осуществляться напрямую.

Правительство Монголии будет также тесно сотрудничать сРRio Tinto с целью улучшения инвестиционных соглашений для продвижения проектов подземного развития Rio Tinto в Оюу-Толгой.

Тем не менее, Долгорсурэнгиин Сумьяабазар не подчеркнул, как правительство Монголии сделает сделку лучше для Монголии, хотя его комментарии, по-видимому, означают, что подземное освоение Рио-Тинто в Оюу-Толгой не будет больше задерживаться.

Исполнительный директор компании «Рио Тинто» Жан-Себастьян Жак сообщил, что компания готова вести переговоры с Правительством Монголии об улучшении положений договора о разработке подземного рудника Оюу толгой.

Он также отметил, что компания будет вести переговоры в дальнейшем с Правительством Монголии по повышению ценности проекта и увеличению прибыли всех акционеров.