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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД Ташкента призывает население сообщать о бездомных, которые могут погибнуть в морозы

CA-NEWS (UZ) -  Чтобы не допустить гибели бездомных людей из-за наступления холодов, инспекторы профилактики и их коллеги из других служб ГУВД Ташкента в эти дни, и особенно в ночное время, тщательно обследуют укромные места, где могут прятаться люди без крыши над головой.

"Это чердаки и подвалы, места, где пролегает теплотрасса, заброшенные строения. Всех, кого находят, отвозят в приют, организованный при Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Бездомных людей на служебном автомобиле отвозят туда, где у них будет крыша над головой. Здесь людей осмотрят врачи, при необходимости, им окажут медицинскую помощь, а также дадут еду и одежду.

За один день – 25 ноября инспекторами профилактики было спасено и привезено в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства 28 человек, а 26 ноября, еще 24 человека были спасены сотрудниками ГУВД столицы.

ГУВД призвало помочь людям без крыши над головой и спасать их вместе. "Много для этого не надо: наберите 102 и сообщите о бездомном. Важно как можно точнее указать место, где тот находится. И еще. Те, кто нашел приют в Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства, нуждаются в одежде, обуви, средствах личной гигиены. Будем рады помощи неравнодушных наших сограждан", - отметили в пресс-службе.

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