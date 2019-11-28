Посол Китая в Монголии стал новым послом в Южной Корее

глава МИД Монголии справа

CA-NEWS (MNG) - Посол Китая в Монголии Син Хайминг, имеющий опыт работы с Корейским полуостровом, был назначен новым главным послом Пекина в Сеуле и, как ожидается, вступит в должность в начале следующего года.

После продолжающихся дипломатических процедур для получения согласия Сеула на его назначение Син станет преемником Цю Гохонга, который служит в Южной Корее с февраля 2014 года.

Поступив на иностранную службу в 1986 году, Син служил в китайском посольстве в Пхеньяне с 1988-1991 и с 2006 по 2008 годы. С 1992 года он также работал в китайском посольстве в Сеуле в течение примерно 10 лет, выполняя три отдельных задания.

Свою работу в посольстве Монголии он осуществляет с августа 2015 года.