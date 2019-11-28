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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская звезда стала лучшей актрисой на международном кинофестивале во Флоренции

CA-NEWS (MNG) -  Премьера монгольского фильма по роману «Синяя судьба», заслуженного государством автора Д. Норова, состоялась на 41-м Флорентийском международном кинофестивале. Фестиваль проходил с 20 по 25 ноября.

А.Баярцэцэг была удостоена звания «Лучшая актриса на фестивале» за роль в «Синее судьбе», режиссером которой были Т.Алтантуяа и ее муж Б.Агар.

Фильм был снят на так называемой Матери-горе (Ээж-Уул) в монгольском аймаке Гоби-Алтай.

А.Баярцэцэг представляла Монголию на Мисс Мира 2016. Она также играла роли в «Марко Поло» в Netflix в 2014 году и в «Истощении» Стивена Сигала в 2018 году.

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