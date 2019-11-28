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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане женщин лишают водительских прав, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане сотрудники дорожной полиции под любым предлогом отбирают водительские права у женщин, сообщает Аналитический центр по ЦА.

Источники издания сообщили, что работники дорожной полиции изымают у водительниц права, а машины отправляют на штрафную стоянку. Одновременно МВД Туркменистана ввело неофициальный запрет на выдачу и продление водительских прав женщинам, на вождение автотранспортного средства. При этом, в дорожной полиции ни на какие нормативные акты не ссылаются. Власти страны и государственные СМИ не разъясняют причин и публично не затрагивают проблему лишения женщин водительских прав. Такая ситуация наблюдается и в столице Туркменистана, в городе Ашхабаде, где полиция останавливает женщин за рулем и отбирает без объяснений водительские права, а автомобиль увозят в центр ГАИ.

Пострадавшие автолюбительницы обращаются с жалобами в различные инстанции, но из-за бюрократии и беззакония не могут изменить ситуацию даже обращаясь в Прокуратуру. На просьбу разъяснить причину происходящего, женщины получают ответы однообразного содержания. В письмах содержится один и тот же ответ, что в работе полиции никаких нарушений не выявлено и рекомендуют обратиться в полицию.

Автолюбительницы в приватной беседе с сотрудниками дорожной полиции узнали, что данное негласное распоряжение исходит от МВД, отмечает издание.

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