Гражданина Узбекистана, обвиняемого в подрыве государственного строя, выпустили после двух лет в депортационном центре Москвы

CA-NEWS (UZ) - Гражданина Узбекистана Равшана Рахимова не будут высылать в Узбекистан, где ему грозят пытки. Рахимова освободили 26 ноября прямо в здании Бабушкинского районного суда Москвы. Он провел два года и три месяца в депортационном центре. Все это время адвокат сети "Миграция и право" ПЦ "Мемориал" Роза Магомедова добивалась его освобождения, сначала через российские суды, потом — через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил Каспаров.Ru комитет "Гражданское содействие".

Освобождение узбекистанца стало возможным после решения ЕСПЧ, который 8 октября 2019 года установил, что высылка Рахимова в Узбекистан нарушит статью 3 Конвенции о защите прав и основных свобод (запрет пыток): на родине Рахимова ждет реальная угроза жестокого обращения — власти Узбекистана обвиняют его в том, что он якобы распространял видеоролики, подрывающие государственный строй.

Адвокаты Роза Магомедова и Ольга Голуб добивались отмены постановления о выдворении Рахимова в Узбекистан сначала в российских судах, но они отказывали в этом, пришлось обратиться в ЕСПЧ, который еще в 2017 году в соответствии с правилом 39 Регламента Суда запретил России передачу Равшана Рахимова в Узбекистан.

После освобождения Равшана его защитники планируют помочь ему обратиться за временным убежищем в России и подать новую жалобу в ЕСПЧ о нарушении статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) с требованием компенсации за длительное и необоснованное лишение свободы более чем на два года.

Из здания суда Равшан поехал обратно в депортационный центр в Сахарово: там все его вещи, да и ему сейчас просто некуда идти — у него за два с лишним года прерваны все контакты.