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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил концерт, посвященный празднованию дня первого президента

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев посетил концерт, посвященный празднованию дня первого президента, сообщает elbasy.kz.

Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку «Исторический выбор», экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки первого президента.

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На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Назарбаева, а также 220 музейных экспонатов.

После выставки Назарбаев посмотрел концерт, на котором выступили президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады

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