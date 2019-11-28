Назарбаев посетил концерт, посвященный празднованию дня первого президента

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев посетил концерт, посвященный празднованию дня первого президента, сообщает elbasy.kz.

Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку «Исторический выбор», экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки первого президента.

На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Назарбаева, а также 220 музейных экспонатов.

После выставки Назарбаев посмотрел концерт, на котором выступили президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады