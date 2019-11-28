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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия предоставит $45 тыс. пострадавшим от пожаров районам Австралии

CA-NEWS (MNG) -  На своем очередном заседании, состоявшемся сегодня, 28 ноября, Кабмин Монголии принял решение предоставить Австралии помощь в размере $45 тысяч в связи с лесными пожарами по всей стране.

Бушующие лесные пожары в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде в Австралии привели к гибели по меньшей мере шести человек и нанесли значительный ущерб имуществу, все еще угрожая большему количеству жизней и домов на обширных территориях.

В Австралии проживает около семи тысяч монгольских граждан, большинство из которых проживают в Новом Южном Уэльсе. Кроме того, сообщалось, что некоторые монголы, проживающие в Австралии, пожертвуют более 4 тысяч австралийских долларов, которые они собрали, Обществу Красного Креста для поддержки общин, пострадавших от лесных пожаров.

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