Экс-прокурор Алматы Габит Миразов получил новую должность

CA-NEWS (KZ) - Бывший прокурор Алматы Габит Миразов стал начальником Военного управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, сообщается на странице ведомства.

31 января 2018 года Габита Миразова освободили от должности прокурора Алматы за совершение дисциплинарного проступка, ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства.

Позже стало известно, что он незаконно поддерживал контакт с осужденным экс-главой "Астана ЭКСПО-2017" Талгатом Ермегияевым. Весной 2018 года Миразов был избран членом правления – заместителем председателя правления Bank RBK. Летом этого же года он был исключен из состава правления банка.