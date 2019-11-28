В Душанбе двух сотрудников таможни осудили от 6 до 10 лет за контрабанду

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Сомони приговорил двух экс-сотрудников таможенной службы, признанных виновными в контрабанде товара, к срокам 6 и 10 лет.

Шомилджон Наботов и Мухаммаднозим Нозимов были задержаны в мае этого года, спустя две недели после того, как президент страны подверг резкой критике работу таможенных, налоговых и финансовых органов страны и рассказал о хищениях и коррупции со стороны ряда чиновников.

Приговор в отношении двух экс-сотрудников таможни был оглашен в октябре этого года, а в ноябре городской суд не удовлетворил кассационную жалобу их адвокатов и приговор остался без изменения. По мнению родных, приговор «слишком суровый и должен быть пересмотрен».

Неизвестно, была ли применена к осужденным экс-таможенникам недавняя амнистия или нет. В суде района Исмоили Сомони и городском суде Душанбе не предоставили подробностей приговора. Осведомленный источник сообщил, что Мухаммаднозим Нозимов и Шомилджон Наботов были признаны виновными в том, что они не зарегистрировали фуру с одеждой из Узбекистана. Оба работали на таможенном пункте пропуска в Истаравшане на таджикско-узбекской границе.

Адвокат Мухаммаднозима Нозимова сказал 28 ноября, что его подзащитный был задержан после того, как 23 мая этого года правоохранители задержали в Душанбе фуру. «На этой машине была завезена партия одежды из Узбекистана без таможенного оформления груза», - отметил источник.

По словам адвоката, в общем по данному делу были задержаны шесть человек – трое сотрудников таможни, двое водителей и гражданин Узбекистана. Позже все, кроме двух сотрудников таможни, были оштрафованы и отпущены, а Мухаммаднозим Нозимов и Шомилджон Наботов предстали перед судом и получили сроки заключения. Хотя, по словам родных, они полностью выплатили нанесенный материальный ущерб в размере 55 тыс сомони (около 5,5 тысячи долларов).

Абдулазиз Нозимов, отец одного из осужденных, сказал, что его сын Мухаммаднозим, конечно же, виновен, но вынесенный приговор слишком суровый.

Это не единичный случай пропуска грузовых фур без официального таможенного оформления. Хуршед Каримзода, глава Таможенной службы, сообщил летом этого года на пресс-конференции, что как-то в Таджикистан заехали три грузовые машины из Китая, но сотрудники таможни ненадлежащим образом задекларировали груз. После этого случая своих кресел лишились трое таможенных начальников в ГБАО.