Сотрудники ООН в Монголии передали книги и игрушки в детский центр "Ид Шидийн Орон"

CA-NEWS (MNG) - Сотрудники ООН в Монголии, представленные сотрудниками ЮНРКО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН, посетили Центр защиты детей Ид Шидийн Орон"-(«Страна волшебства-2»), и вручили книги и игрушки.

Их приветствовали менеджеры Ч. Ганжавхлан и У. Ганбаяр, которые рассказали о ходе реализации проекта и показали помещения. Проект, опирающийся исключительно на пожертвования людей, сообществ и компаний, а также на поддержку волонтеров, позволил собрать 2 млрд.тугриков.

Молодые люди проекта «Страна волшебства-2» недавно завершили работы по устройству экстерьера здания, в котором будут проживать лица, пережившие домашнее насилие и насилие по признаку пола, а также дети из неблагополучных семей, а также будут созданы возможности для трудоустройства и обучения навыкам для их родителей.

Волшебный сад и два зеленых дома были также построены на территории 0,7 га земли, купленным проектом «Страна волшебства-2» у города.

«Страна волшебства-2» приветствует детей с ограниченными возможностями. Центр также предлагает занятия танцами, йогой и искусством для детей. Впервые в истории отдаленного района «Страна волшебства-2» открыл кофейню с библиотекой рядом с ней.

Менеджеры и волонтеры «Страна волшебства-2» исследовали различные творческие способы сбора средств и сообщали на Днях открытых дверей о каждом потраченном тугрике. В сотрудничестве с Khan Bank «Страна волшебства-2» открыл возможность для владельцев счетов сэкономить 100 MNT в день в качестве пожертвований для покрытия операционных расходов. В настоящее время у них 6000 таких доноров. Однако нужно еще около 19 тысяч. Одним из главных событий Дня открытых дверей стала выставка «Параллельные миры», на которой были представлены фотографии, инсталляции и предметы из повседневной жизни борющихся и обездоленных людей и семей, в каждом из которых есть страдающие дети.