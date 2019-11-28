Сельская школа в Монголии заключила соглашение о сотрудничестве с американским университетом IGLOBAL

CA-NEWS (MNG) - Средняя школа в Северной Монголии заключила соглашение о сотрудничестве с университетом США IGLOBAL.

«Эко-школа № 3» города Зуунхараа в сомоне Мандал в аймаке Сэлэнгэ будет тесно сотрудничать с Университетом IGLOBAL в США. Университет IGlobal является коммерческим университетом США в Вене, штат Вирджиния. Университет IGlobal, основанный в 2008 году, аккредитован Комиссией по аккредитации школ и колледжей карьеры (ACCSC).

В соответствии с соглашением монгольские студенты будут получать 100-процентную стипендию в течение первого семестра в IGLOBAL; их последующие достижения будут определять, получат ли они дальнейшую поддержку.

Предполагается, что каждый пятый студент, отвечающий особым требованиям, будет учиться по полной стипендии до окончания учебы.

«Эко-школа № 3» Зуунхараа была основана в 1974 году.