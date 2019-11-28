В Ташкенте из-за отключения света прервались предвыборные теледебаты в прямом эфире

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 27 ноября во время предвыборных дебатов в прямом эфире в международном пресс-клубе произошло отключение электричества, сообщили местные СМИ.



Главный продюсер международного пресс-клуба Гулом Самадов отметил, что этот случай демонстрирует «отношение энергетиков к избирательному процессу» и «политике в целом».

Дебаты транслировались в прямом эфире по телевидению и на радио «Ёшлар».

«Я думаю, руководители, которые ответственные за энергоснабжение столицы, должны чувствовать процесс выборов. С 20 сентября ЦИК проводит мероприятия в международном пресс-клубе. Они должны обеспечить здание альтернативными источниками энергии. Мы официально не обращались к ним по поводу энергообеспечения, но они должны чувствовать ответственность. Энергетики не предупреждали нас об отключении электричества», - отметил Самадов.

В Министерстве энергетики объяснили отключение света с аварией подстанции в Шайхантахурском районе.