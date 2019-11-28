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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Грузии оппозиция анонсировала новые акции протеста

CA-NEWS (CA) -  Грузинская полиция утром 28 ноября перекрыла ограждениями улицы, которые прилегают к зданию парламента в Тбилиси. Это связано с тем, что оппозиция наметила на четверг новые акции протеста с требованиями изменить избирательную систему в стране. Полиция также усилила охрану здания правительства.

Премьер Грузии Георгий Гахария, открывая заседание правительства, призвал граждан Грузии "не допустить дестабилизации страны" и " "блокирования государства", к чему якобы стремятся лидеры оппозиции

"Деструктивные действия оппозиции и ее лидеров в последние дни
однозначно свидетельствуют, что они ставят цель блокирования
государства", - сказал Гахария на заседании правительства. Он призвал всех госслужащих продолжать работать в обычном режиме.

Акции оппозиции в Тбилиси проходят с 14 ноября. В этот день парламент, большинство в котором составляет правящая партия "Грузинская мечта", заблокировал принятие закона о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Несмотря на то, что обещание принять этот закон летом 2019 года после протестов дал лидер правящей партии Бидзина Иванишвили.

Акции протеста оппозиции 18 и 25 ноября переросли в многотысячные митинги у здания парламента и блокировку работы депутатов. Но спецназ с помощью водометов оба раза разогнал митингующих. В последний раз 28 человек были задержаны, трое получили травмы.

Сейчас грузинский парламент избирается по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Из 150 депутатов 77 избираются по пропорциональному списку, в котором места получают представители партий по партийным спискам, а 73 – по мажоритарному. Очередные парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре 2020 года. Они состоятся по смешанной системе с трехпроцентным избирательным порогом, а в 2024 году парламент будет избран по пропорциональной системе с пятипроцентным избирательным барьером. Кроме того, в 2024 году партиям будет запрещено объединяться в блоки и единым фронтом идти на выборы.

Нынешняя смешанная система означает, что половину мест получают партии, но только те, кто сможет преодолеть проходной барьер, а половину – конкретные депутаты. Оппозиционные политики и эксперты считают, что смешанная система позволяет "Грузинской мечте" использовать административный ресурс в мажоритарных округах, а это значительно увеличивает ее шансы на победу. По этой причине оппозиция уже несколько лет требуют изменения избирательной системы со смешанной на пропорциональную с низким барьером, которая бы давала больше шансов мелким оппозиционным партиям.

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