В Душанбе двое экс-сотрудников таможни отправлены за решетку. Суд оставил приговоры без изменений

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Сомони приговорил двух экс-сотрудников таможенной службы, признанных виновными в контрабанде товара, к срокам 6 и 10 лет, передает Радио Озоди.



Шомилджон Наботов и Мухаммаднозим Нозимов были задержаны в мае этого года, спустя две недели после того, как президент страны подверг резкой критике работу таможенных, налоговых и финансовых органов страны и рассказал о хищениях и коррупции со стороны ряда чиновников.

Приговор в отношении двух экс-сотрудников таможни был оглашен в октябре этого года, а в ноябре городской суд не удовлетворил кассационную жалобу их адвокатов и приговор остался без изменения. По мнению родных, приговор «слишком суровый и должен быть пересмотрен».

Неизвестно, была ли применена к осужденным экс-таможенникам недавняя амнистия или нет.

В суде района Исмоили Сомони и городском суде Душанбе не предоставили подробностей приговора. Осведомленный источник сообщил, что Мухаммаднозим Нозимов и Шомилджон Наботов были признаны виновными в том, что они не зарегистрировали фуру с одеждой из Узбекистана. Оба работали на таможенном пункте пропуска в Истаравшане на таджикско-узбекской границе.

Адвокат Мухаммаднозима Нозимова сказал 28 ноября, что его подзащитный был задержан после того, как 23 мая этого года правоохранители задержали в Душанбе фуру. «На этой машине была завезена партия одежды из Узбекистана без таможенного оформления груза», - отметил источник.

По словам адвоката, в общем по данному делу были задержаны шесть человек – трое сотрудников таможни, двое водителей и гражданин Узбекистана. Позже все, кроме двух сотрудников таможни, были оштрафованы и отпущены, а Мухаммаднозим Нозимов и Шомилджон Наботов предстали перед судом и получили сроки заключения. Хотя, по словам родных, они полностью выплатили нанесенный материальный ущерб в размере 55 тыс сомони.

Абдулазиз Нозимов, отец одного из осужденных, сказал, что его сын Мухаммаднозим, конечно же, виновен, но вынесенный приговор слишком суровый.

Это не единичный случай пропуска грузовых фур без официального таможенного оформления. Хуршед Каримзода, глава Таможенной службы, сообщил летом этого года на пресс-конференции, что как-то в Таджикистан заехали три грузовые машины из Китая, но сотрудники таможни ненадлежащим образом задекларировали груз. После этого случая своих кресел лишились трое таможенных начальников в ГБАО.

10 мая этого года в ходе встречи с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы президент страны Эмомали Рахмон поднял с места и отчитал начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода. Как стало известно, за один год и восемь месяцев работы на посту начальника таможенного терминала Раджабзода приобрел три квартиры и две дорогостоящие иномарки. Он за краткий период работы «дорос» от лейтенанта до подполковника таможенной службы. «Учитываю твои молодые годы, иначе сел бы в тюрьму, не меньше чем на 15 лет», - заявил тогда глава государства. Эта сцена вызвала бурю негодования в соцсетях: многие посчитали, что Эмомали Рахмон должен был строго наказать коррупционера.

Позже появились слухи о том, что Шахбоз Раджабзода после публичной порки попал в больницу, о том, что он получил новую должность, но никто официально не подтверждает это и не опровергает.

В октябре этого года появилась информация об увльненении 36 сотрудников регионального управления Таможенной службы Таджикистана в городе Турсунзаде, которые не прошли аттестацию. Недовольные сотрудники решили оспорить в суде результаты аттестации. Они утверждают, что аттестационной комиссией были допущены многочисленные нарушения, и их увольнение – незаконно. Члены комиссии заявили, что их ответы были неполными и уволенные сотрудники не соответствовали занимаемой должности.

Финансовая коррупция в Таджикистане, особенно в таможенной сфере, дело не новое. Пайрав Чоршанбиев, экономический обозреватель, говорит, что коррупция в Таджикистане носит системный характер и для ее искоренения необходима политическая воля.

«Например, Грузия была одной из самых коррумпированных стран на постсоветском пространстве. Пришел Саакашвили и за одну ночь ему удалось очистить Тбилиси от коррупционеров. И у нас при желании такое возможно. Но у нас, кажется, дело в другом. Те речи, которые произносят с высоких трибун, не имеют ничего общего с действительностью», - сказал он.

Таможенная служба, наравне с Налоговым комитетом, является одной из важных структур по пополнению бюджета страны. Эксперты говорят, что чем больше будет прозрачности в этой сфере, тем больше будет налоговых поступлений в казну.