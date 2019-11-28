Товарооборот Монголии и Аргентины достиг $3 млн

CA-NEWS (MNG) - Делегаты из посольства Аргентины в Пекине прибыли в Монголию, чтобы провести встречу в Монгольской национальной торгово-промышленной палате, на которой обсуждались возможности развития торгово-экономического партнерства двух стран.

В ходе встречи делегаты сообщили, что товарооборот между Монголией и Аргентиной достиг $3 миллионов, что указывает на широкие возможности для дальнейшего роста за счет развития двусторонней торговли и сотрудничества.

Кроме того, аргентинская сторона выразила готовность оказать поддержку в экспорте продукции, произведенной в Монголии, в Аргентину и сотрудничать с Монголией в сфере туризма и добычи полезных ископаемых. Также они отметили, что на следующий год запланирована деловая встреча и совместная выставка Монголии и Аргентины в Пекине.