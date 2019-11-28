В Монголии принята национальная программа развития сферы услуг

CA-NEWS (MNG) - 28 ноября Кабмин утвердил общенациональную программу развития индустрии бытовых услуг.

Необходимое финансирование для реализации программы будет отражено в ежегодном общем руководстве правительства, а также в государственном и местном бюджетах, которые будут финансироваться за счет помощи и займов международных организаций и зарубежных стран.

Программа, охватывающая 2020-2024 годы, увеличит количество общественных душевых и других бытовых услуг и их работоспособность. Например, в 2018 году было 9019 общественных душевых и пунктов обслуживания, к 2024 году их число вырастет на 10 тысяч. Численность работников этой отрасли, которая оценивалась в 22 тысячи, достигнет 32 тысяч в 2024 году.

По состоянию на 2018 год около 25,2 процента людей, занятых в сфере бытовых услуг, занимались парикмахерскими и косметическими услугами, 20,2 процента из них - пошивом одежды 11,6 процента - плотницкими работами и другие в общественных душах, фотопечатью, химчисткой, ремонт обуви и др.