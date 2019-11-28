Рестораны и кафе на юге Узбекистана предупреждены о прекращении поставок газа до апреля

CA-NEWS (UZ) - Владельцев десятков ресторанов и кафе в Термезе Сурхандарьинской области предупредили о том, что они будут отключены от системы газоснабжения вплоть до 1 апреля нового года.

Владельцы точек общественного питания Термеза обеспокоены тем, как будут кормить свои семьи, если произойдет отключение от системы газоснабжения.

Специалисты ООО «Худудгаз Сурхондарë» признались, что предупредительные письма были высланы предпринимателям и принесли извинения за введение данной чрезвычайной ситуации.

«Проблема природного газа не будет решена в ближайшем будущем, и мы все еще должны принимать такие радикальные меры, чтобы спасти наши школы, родильные дома и детские сады от чрезвычайных ситуаций», - сказал 27 ноября один из чиновников по газоснабжению.

В Сурхандарьинской области - самом южном регионе Узбекистана, 27 ноября температура ночью упала до минус 5 градусов, и многоквартирные дома оказались полностью без отопления.

Владельцы пунктов общественного питания в Термезе сказали, что их точки не были отключены от природного газа, несмотря на то, что давление в эти дни снизилось.

«Но это письмо дает им право полностью отключить нам газ в любой день», - сказал владелец одного из термезских ресторанов.

Один из чиновников по газоснабжению в ООО “Ҳудудгаз Сурхондарë” сказал: «Последние три ночи мы не спали. С одной стороны, сильный мороз и температура упала до -5 ночью. С другой стороны, произошла авария на большом газопроводе в Шерабаде. Мы ночуем в учреждениях, для которых отключение газа является вопросом жизни и смерти - больницах, детских садах и школах. Кроме того есть стратегические объекты, такие как внутренние и пограничные войска, которые тоже нельзя оставлять без газа. Почти ни одна бюджетная организация не готова к зиме, нет топлива и все рассчитывают на природный газ. Обеспечение природным газом - "практически неразрешимая проблема в стране».

По словам эксперта, первая причина проблемы связана с нехваткой природного газа в Узбекистане, а вторая - авария на газопроводе.

«Население постоянно растет. Поскольку президент открыл всем дорогу, появляется все больше и больше предприятий. Увеличились экспортные тепличные предприятия. Они не могут быть отрезаны от газа, а головная боль - у нас. В результате падает давление, увеличивается количество многоквартирных домов, в которые газ вообще не доходит. С другой стороны, трубопроводы изношены, день ото дня происходят аварии..».

В Узбекистане в эти дни наблюдается энергетический кризис, так как ночью температура опускается до -15 градусов.

На днях люди, оставшиеся без газа и электричества, перекрыли дорогу в некоторых областях страны. В Ташкенте также сообщается о сбоях в поставках газа и электричества.