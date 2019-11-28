Школьницам в Узбекистане разрешили зимой носить брюки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ученицам школ разрешили носить брюки зимой.

Министерство народного образования 27 ноября сообщило, что "из-за холодной погоды в нашей стране некоторые родители в школах просят разрешения школьницам носить брюки".

В связи с этим, министерство разрешило ученицам в зависимости от погодных условий носить классические брюки, соответствующие школьной форме.

В сообщении отмечается, что согласно пункту 8 Положения о введении современной единой формы для учащихся общеобразовательных школ, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2018 года, школьная форма для учениц зимой предусматривает ношение брюк.