Президент Казахстана подписал закон об ответственности министров за коррупцию подчиненных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.



