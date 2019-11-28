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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана подписал закон об ответственности министров за коррупцию подчиненных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

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