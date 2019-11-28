В Узбекистане насчитывается более 41 тысячи ВИЧ-инфицированных

CA-NEWS (UZ) - По подсчетам специалистов на сегодняшний день в Узбекистана более 41 тысячи человек живут с ВИЧ-инфекцией. Из них 57 процентов составляют мужчины, 43 процента - женщины, сообщает УзА.

Эти данные прозвучали в ходе конференции, прошедшей в Ташкенте в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом, отмечаемым 1 декабря.

Руководитель организации ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ /СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана, постоянный представитель ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер, руководитель регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности Ашита Миттал, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Бахром Алматов и другие говорили о ситуации в стране по ВИЧ- инфекции, об осуществляемой работе и роли международных негосударственных организаций в этом направлении.