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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане насчитывается более 41 тысячи ВИЧ-инфицированных

CA-NEWS (UZ) -  По подсчетам специалистов на сегодняшний день в Узбекистана более 41 тысячи человек живут с ВИЧ-инфекцией. Из них 57 процентов составляют мужчины, 43 процента - женщины, сообщает УзА.

Эти данные прозвучали в ходе конференции, прошедшей в Ташкенте в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом, отмечаемым 1 декабря.

Руководитель организации ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ /СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана, постоянный представитель ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер, руководитель регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности Ашита Миттал, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Бахром Алматов и другие говорили о ситуации в стране по ВИЧ- инфекции, об осуществляемой работе и роли международных негосударственных организаций в этом направлении.

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