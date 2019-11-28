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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии выбрали самую красивую девушку на инвалидной коляске

CA-NEWS (MNG) -  Б.Лхамсурэн из города Эрдэнэт была коронована на конкурсе Мисс Монголии на инвалидной коляске ("Miss Wheelchair Mongolia pageant").

Мероприятие прошло в отеле Holiday Inn 22 ноября. В конкурсе приняли участие более 20 женщин в возрасте от 24 до 35 лет.

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Любимая цитата Б.Лхамсурэна - «все будет хорошо, если оно исходит из сердца», говорится в сообщении конкурса.

35-летняя девушка будет представлять Монголию на конкурсе Мисс мира на инвалидной коляске Miss Wheelchair World, который пройдет во Франции.

Согласно статистике, в настоящее время в Монголии проживают 108 071 человек с ограниченными возможностями; 70 процентов из них достаточно хорошо освоены в жизни.

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