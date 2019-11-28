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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет первое совещание глав подразделений МВД стран СНГ

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте пройдет первое совещание глав столичных подразделений органов внутренних дел/полиции стран-участников СНГ, сообщила пресс-служба ГУВД.

Инициатива собрать на одной площадке руководителей столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ была выдвинута МВД Республики Узбекистан в рамках председательства министра внутренних дел генерал-лейтенанта Пулата Бобожонова в Совете министров внутренних дел государств-участников СНГ. Данная инициатива была одобрена и поддержана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (далее БКБОП).

Целью проведения встречи станет укрепление и развитие сотрудничество ГУВД города Ташкента со столичными подразделениями органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ. А также расширение сферы обмена опытом по вопросам борьбы с преступностью в сфере информационных технологий, противодействия незаконному обороту наркотиков и террористической деятельности, обеспечения безопасности туристов.

Задачи, которые, по мнению инициатора, будут решаться благодаря консолидации усилий столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ, это выработка механизмов обмена опытом и информацией; проведение совместных и согласованных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению терроризма и экстремизма; незаконный оборот наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ и др.

По итогам совещания будут подписаны двусторонние документы и Меморандум о взаимопонимании.

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