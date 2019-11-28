Выставка находки динозавров, перепись населения и оснащение домов престарелых. В Монголии прошло заседание кабмина

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании Кабмина Монголии от 28 ноября были приняты следующие решения:

- Регулярная перепись населения и жилого фонда будет проводиться по всей стране 9-16 января 2020 года. Руководителям комиссий по проведению переписей столицы, аймаков и районов было поручено полностью обеспечить подготовку переписи.

- Кабмин принял решение о выделении необходимых средств для поддержки деятельности дома престарелых и оснащения общественных организаций в новом сомоном центре Халх-Гол, аймаке Дорнод, из резервного фонда правительства. В рамках проекта «Новый сомон» были построены и сданы в эксплуатацию здание губернатора, культурный центр на 250 человек, больница на 20 коек, средняя школа на 650 детей, детский сад на 150 детей, общежитие на 180 детей и дворец спорта.

- Кабмин принял решение предоставить финансирование для специальной выставки, посвященной находкам динозавров в Монголии, которая будет представлена в Пхеньяне, Корейская Народно-Демократическая Республика, из государственного резервного фонда. На выставке будут представлены 16 наборов находок, в том числе скелет Завролофа, который находится в списке уникального исторического и культурного наследия. Кроме того, будут представлены копии находок «Два борющихся динозавра», «15 детеныши рогатого динозавра, которые находятся в их гнезде», и другие оригинальные находки.