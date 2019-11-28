РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Выставка находки динозавров, перепись населения и оснащение домов престарелых. В Монголии прошло заседание кабмина

CA-NEWS (MNG) -  На очередном заседании Кабмина Монголии от 28 ноября были приняты следующие решения:

- Регулярная перепись населения и жилого фонда будет проводиться по всей стране 9-16 января 2020 года. Руководителям комиссий по проведению переписей столицы, аймаков и районов было поручено полностью обеспечить подготовку переписи.

- Кабмин принял решение о выделении необходимых средств для поддержки деятельности дома престарелых и оснащения общественных организаций в новом сомоном центре Халх-Гол, аймаке Дорнод, из резервного фонда правительства. В рамках проекта «Новый сомон» были построены и сданы в эксплуатацию здание губернатора, культурный центр на 250 человек, больница на 20 коек, средняя школа на 650 детей, детский сад на 150 детей, общежитие на 180 детей и дворец спорта.

- Кабмин принял решение предоставить финансирование для специальной выставки, посвященной находкам динозавров в Монголии, которая будет представлена в Пхеньяне, Корейская Народно-Демократическая Республика, из государственного резервного фонда. На выставке будут представлены 16 наборов находок, в том числе скелет Завролофа, который находится в списке уникального исторического и культурного наследия. Кроме того, будут представлены копии находок «Два борющихся динозавра», «15 детеныши рогатого динозавра, которые находятся в их гнезде», и другие оригинальные находки.

78086847_423598831924047_3862285929754394624_n

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Секретари Совбеза Казахстана и Кыргызстана подписали план сотрудничества
  • В Туркменистане населению запретили говорить о проблемах с отоплением
  • Эмомали Рахмон вылетел в Бишкек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×