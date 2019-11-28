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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии отреставрировали памятник герою Л.Аюушу

CA-NEWS (MNG) -  По случаю 80-летия Победы в битве при Халхин-Голе памятник герою Монголии Л. Аюуша был отремонтирован за счет местных средств.

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Молодой цирик (солдат) Лувсанцэрэнгийн Аюуш из Тугрик-Сомона. Малограмотным пришел он в ряды Монгольской Народной Армии, а через три года свободно читал, писал, отлично изучил боевую технику, вырос духовно и физически. Большую роль в этом сыграли братская поддержка сослуживцев, крепкое войсковое товарищество.

Только в армии Аюуш понял по-настоящему всю глубину народной пословицы: "В юрте опора - центральный шест, в жизни - друг".

А может, у перевала Чугулатхалга сам Аюуш впервые почувствовал и себя опорой батальона в решающую минуту боя?

Нужно было заставить японский дот замолчать. Сделать это мог только один человек - разведчик, притаившийся возле черной амбразуры, из которой летела смерть...

Станковый пулемет в разведке. Вроде бы и не по уставу. Но комбат Сосор решил, что наблюдательный, остроглазый пулеметчик Аюуш с помощником Дашдондогом скорее помогут раскрыть систему огня противника, чем другие.

Пробираясь от укрытия к укрытию, Аюуш присматривался в бинокль к темным "юртам" дзотов. Время от времени посылал туда очереди. Огневые точки отвечали, обнаруживая себя. Постепенно на этом участке удалось засечь семь пулеметных дзотов и один орудийный дот. Артиллеристы взяли их на учет, а когда начался решительный штурм, ударили по ним прямой наводкой.

Во время штурма пулемет Аюуша двигался в боевых порядках роты. Если наступлению мешали пулеметные точки противника, расчет выдвигался на фланг или несколько вперед и подавлял их, открывая путь стрелкам. Но пулеметчиков нащупал японский снайпер. Еще две пули ранили Аюуша. Дашдондог хотел разорвать гимнастерку и перевязать Аюуша, но не смог: не хватило сил. А тут с криками ринулось в контратаку подразделение японцев. Аюуш приподнялся, чтобы лучше разобраться в происходящем. Пуля пробила ему грудь...

Последний диск. Последний запас сил. Цепь японцев уже в 30-40 метрах. Приподнявшись на локтях, тяжело раненный Аюуш дал последние очереди и заставил врага бежать. Цирики увидели, что Дашдондог лежит без движения. Увидели они и то, как с трудом прополз Аюуш несколько метров, как бросил гранату, как тут же умолкли два вражеских пулемета. Это было последнее, что мог сделать для своей роты Лувсанцэрэнгийн Аюуш.

Биография и героические заслуги Л.Аюша, а также указ о посмертном присвоении звания «Герой Монголии» были надписаны на памятнике наряду с установлением Почетного совета «Герои в вечной памяти», в котором перечислены имена солдат провинции, которые сражался в битве при Халхин-Голе в 1939 году и в войне 1945 года.

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