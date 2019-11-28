Китайская TBEA построит золотодобывающее предприятие на севере Таджикистана

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CA-NEWS (TJ) - ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность» построит золотодобывающее предприятие в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана. Стоимость проекта – $120 млн. Об этом сообщил депутатам Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана, первый заместитель министра промышленности и новых технологий страны Бахтиер Шарифи, в ходе ратификации соглашения о реализации проекта строительства теплоэлектроцентрали «Ресурсным методом», передает Avesta.

По его словам, по соглашению, компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области – «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба».

Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено взамен строительства ТЭЦ «Душанбе-2», чтобы компания смогла вернуть свои средства, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».

«Стоимость проекта по строительству золотодобывающего предприятия составит $120 млн. Мощность предприятия позволит перерабатывать 660 тыс. тонн руды. На предприятии будет создано 750 рабочих мест, 80% из которых должны составлять граждане Таджикистана», – сообщил Бахтиер Шарифи.

Он также отметил, что в бытность СССР были разведаны золоторудные месторождения «Верхний Кумарг» и «Восточная Дуоба», где запасы золота были оценены в 51,7 тонн. ООО «ТВЕА Душанбе Горная Промышленность» проводила геологоразведочные работы с использованием современной технологи и согласно результатам, эти запасы оценены в объеме 64 тонны. Однако, это не окончательная цифра и запасы могут достигать 100 тонн.

Замминистра также отметил, что по графику производство золота должно было начаться в 2021 году. «Однако с учетом индустриализации страны, компания наладила производство золота в имеющихся мощностей и добывала 150 кг золота. Производимое золото внутри республики покупается Минфином и Нацбанком», – отметил Б.Шарифи.

Напомним, что проект строительства Душанбинской ТЭЦ-2 реализовала китайская компания «ТВЕА». Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» составляет 400 МВт электроэнергии и 360 Гкал тепла.

Шарифи отметил, что ТЭЦ работает на угле и его ввод в эксплуатацию способствовало развитию угольной промышленности республики. В частности, 53% реализуемого в республике угля приходится на ТЭЦ-2. С момента эксплуатации на ТЭЦ использовано 3,5 млн. тонн угля. Его суточная потребность составляет 5 тыс. тонн угля.

«С 2014 по 2019 год ТЭЦ выработал 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии и 762,5 тыс. Гкал тепла. Сумма производства электроэнергии и тепла за этот период составила 2 млрд. сомони», – отметил он.

Шарифи также отметил, что ТВЕА реализовала ряд энергетических проектов в Таджикистане с инвестицией в размере $1,1 млрд. Кроме того, китайская компания реализует ряд социальных проектов, в том числе, строительство общеобразовательных школ.

ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность» зарегистрировалась в соответствии с законодательством РТ 28-го января 2011 года.

Сферой деятельности общества являются: – разведка, разработка, металлургия и переработка золота, серебра, меди, алюминия.

ООО «ТВЕА» является корпорацией, назначенной китайским правительством для проведения иностранного экономического и технологического сотрудничества, оказания государственной помощи зарубежным странам по строительству объектов в токопроводной и трансформаторной сфере, в сфере строительства энергетических объектов и прочее.